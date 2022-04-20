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الأربعاء، 20-04-2022 09:47 ص

البنتاغون يعترف بإخفاء ضيف فضائي منذ 2014

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الوكيل الإخباري - اعترفت وزارة الدفاع الأمريكية بأن موظفيها حجبوا واقعة سقوط جسم غريب يفترض أنه وصل من منظومة نجمية أخرى في المحيط الهادئ بالقرب من أرخبيل (بابوا- غينيا الجديد).

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ولفت الضيف الغريب القادم من الفضاء البعيد انتباه عالميْن من جامعة "هارفارد" الأمريكية، هما آوي لوب وأمير سراج اللذين قاما بتحليل مسار الجسم الفضائي وتوصلا إلى استنتاج مفاده بأنه حلق بسرعة تفوق 60 كلم في الثانية (ما يعادل 216000 كلم في الساعة)، أي أسرع  من أي نيزك وكويكب يمر بالمنظومة الشمسية. وقال العالمان آنذاك إنه وصل من منظومة نجمية أخرى. وحاولا نشر نتائج الدراسة في مجلة The Astrophysical Journal Letters الأمريكية العلمية.

 

ولم يتم نشر المقال، بسبب تدخل قيادة الفضاء الأمريكية (USSC)، والتي، كما اتضح فيما بعد ، أدرجت على الفور المعلومات المتعلقة بمرور الجسم الفضائي الغريب على قائمة خاصة. ويُعتقد أن السبب هو كذلك في أن محطات تتبع الأجسام التي تدخل الغلاف الجوي للأرض تستخدم للتحكم في حركة الصواريخ الباليستية والتعرف على الانفجارات النووية. لكن الجيش لم يوضح ما هو سري في هذا الجرم "الغيني الجديد"، مقارنة بأجرام أخرى.

البيان 

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