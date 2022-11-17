البورتريه الوحيد.. عرض لوحة شكسبير للبيع بـ10 ملايين جنيه إسترليني في لندن

الوكيل الإخباري - عرضت في فندق جروسفينور هاوس غرب لندن، الأربعاء، لوحة "بورتريه" لشكسبير يقال إنها الوحيدة المرسومة له خلال فترة حياته.



وعرضت اللوحة التي رسمها الفنان روبرت بيك، للبيع مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني، في المزاد العلني من قبل المالك الشخصي الذي قرر عدم الكشف عن اسمه.

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ويقول المالكون أن الصلات بين الكاتب المسرحي الإنجليزي الشهير شكسبير وبيك واسعة، وأن الفنان كان مكلفا بانتظام برسم صور أعضاء رفيعي المستوى.

وهناك لوحتان فقط لشكسبير، كلاهما رسمتا بعد وفاته.



وقال الخبير الفني دنكان فيليبس، الذي حقق في العمل قبل البيع: "هناك أدلة على أن هذه اللوحة لشكسبير أكثر لوحة معروفة للكاتب المسرحي.

سكاي نيوز

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