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الأحد، 04-12-2022 11:58 ص

'البيض المقلي' يثير غضب الإسبان -صورة

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الوكيل الإخباري - أثار إعلان واحدة من سلاسل السوبر ماركت الإسبانية، بيع البيض المقلي الجاهز، غضباً في صفوف المواطنين الذين رأوا في ذلك تهديداً للبيئة.

ويدور الأمر حول بيع زوج من البيض المقلي في عبوة بلاستيكية قابلة للتسخين في المايكروويف مقابل 1.80 يورو. وعلّقت بلانكا روبيال من جمعية «أصدقاء الأرض»، على المنتج الجديد قائلة: «سيزيد من المخلفات البلاستيكية بشكل كبير، علماً أن المواطن في إسبانيا يرمي سنوياً 34 كيلوغراماً من البلاستيك».

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وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي المنتج الجديد، وكتب أحدهم: «السعر باهظ والمنتج ليس صديقاً للبيئة».

 


 

 

سكاي نيوز 

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