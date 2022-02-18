التفاصيل الكاملة لاعتداء عريس على عروسه وهي بفستان الزفاف في مصر - فيديو

الوكيل الإخباري - أثار مقطع مصور قال متداولوه إنه لعروس تعرضت للضرب المبرح بأيدي عريسها وشقيقته، عقب خروجها من مركز التجميل بفستان الزفاف، ضجة وغضبا واسعا في مصر.

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وبحسب وسائل إعلام محلية، تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن محافظة الإسماعيلية إخطارا يفيد بإبلاغ شرطة النجدة باعتداء عريس على عروسه بعد خروجها من مركز التجميل، خلال الزفاف.



وترصد لقطات مصورة، العريس وهو يبرح عروسه ضربا بمساعدة شقيقته، بينما كانت العروس تصرخ وتستغيث دون أن تلقى المساعدة المطلوبة لإنقاذها، فيما لم يُعرف حتى الآن سبب ذلك.





وبعد ساعات من تداول الفيديو، فوجئ الجميع بفيديو جديد يظهر فيه العروسان أثناء تناولهما العشاء في شقتهما، في إشارة على ما يبدو إلى صُلحهما عقب الواقعة.



وقال والد العريس إن العروسين ابنا عم، وبينهما قصة حب من 13 عاما، وإن ما حدث هو أن العروس عثرت في ثوبها وسقطت على الأرض، نافيا تماما أن تكون تعرضت للضرب أو الإهانة، كما ذكر البعض، وفقا لمواقع إخبارية محلية.



وذكر تلفزيون "اليوم السابع" أن العروس حين توجه الطرفان إلى قسم الشرطة طلبت عدم الذهاب مع عريسها إلى منزل الزوجية قبل أن تتنازل عن المحضر.



وتفاعل الآلاف مع هذه الواقعة مطالبين بالتحقيق فيها، فيما سخر آخرون من الصورة المتداولة للعروسين وهما في حالة من الوئام داخل شقتهما عقب الواقعة الغريبة.