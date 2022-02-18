الجمعة 18-02-2022
الوكيل الاخباري

الاتحاد البرلماني العربي: الوصاية الهاشمية على المقدسات حق تاريخي

الأرصاد تكشف سماكة الثلوج والمناطق المتوقعة السبت

تراجع أسعار النفط عالميا

سياحة نشطة تشهدها الأغوار الشمالية الجمعة

ارتفاع الدولار الأميركي عالميا

أسعار الذهب عالميا

21 وفاة و 12379 إصابة جديدة بكورونا الجمعة

وزارة المياه تحذر من تطورات الحالة الجوية المتوقعة

هيئة تنشيط السياحة: رسائل إيجابية بعد إعلان إجراءات الحكومة التخفيفية

الصفدي يبحث مع رئيس الوزراء اللبناني سبل تعزيز التعاون المشترك

الجمعة، 18-02-2022 10:22 م

التفاصيل الكاملة لاعتداء عريس على عروسه وهي بفستان الزفاف في مصر - فيديو

bride_1


الوكيل الإخباري - أثار مقطع مصور قال متداولوه إنه لعروس تعرضت للضرب المبرح بأيدي عريسها وشقيقته، عقب خروجها من مركز التجميل بفستان الزفاف، ضجة وغضبا واسعا في مصر.

اضافة اعلان


وبحسب وسائل إعلام محلية، تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن محافظة الإسماعيلية إخطارا يفيد بإبلاغ شرطة النجدة باعتداء عريس على عروسه بعد خروجها من مركز التجميل، خلال الزفاف.

وترصد لقطات مصورة، العريس وهو يبرح عروسه ضربا بمساعدة شقيقته، بينما كانت العروس تصرخ وتستغيث دون أن تلقى المساعدة المطلوبة لإنقاذها، فيما لم يُعرف حتى الآن سبب ذلك.

 



وبعد ساعات من تداول الفيديو، فوجئ الجميع بفيديو جديد يظهر فيه العروسان أثناء تناولهما العشاء في شقتهما، في إشارة على ما يبدو إلى صُلحهما عقب الواقعة.

 


وقال والد العريس إن العروسين ابنا عم، وبينهما قصة حب من 13 عاما، وإن ما حدث هو أن العروس عثرت في ثوبها وسقطت على الأرض، نافيا تماما أن تكون تعرضت للضرب أو الإهانة، كما ذكر البعض، وفقا لمواقع إخبارية محلية.

وذكر تلفزيون "اليوم السابع" أن العروس حين توجه الطرفان إلى قسم الشرطة طلبت عدم الذهاب مع عريسها إلى منزل الزوجية قبل أن تتنازل عن المحضر.

وتفاعل الآلاف مع هذه الواقعة مطالبين بالتحقيق فيها، فيما سخر آخرون من الصورة المتداولة للعروسين وهما في حالة من الوئام داخل شقتهما عقب الواقعة الغريبة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
A0Qf7G

رغم الفاجعة.. زائر أجنبي يستغل عائلة الطفل المغربي ريان

حف

شاب يسقط في حفرة باسطنبول خلال انشغاله بهاتفه - فيديو

طفلة

بالفيديو .. شخص يريد التخلي عن طفلته في لبنان لهذا السبب

كوكب

الأمم المتحدة تحدد خطرين يهددان البشرية

image (7)

اكتشاف مقبرة رومانية عمرها 2000 عام في غزة

image (6)

أفغانستان.. محاولات لإنقاذ طفل أفغاني سقط في بئر منذ يومين - فيديو

أخبار متعلقة
A0Qf7G

رغم الفاجعة.. زائر أجنبي يستغل عائلة الطفل المغربي ريان

620c06db4c59b76aff73b526

العثور على 10 حمير مسلوخة في مصر للمرة السابعة

3477268

مصر.. يسرق 500 مليون جنيه بطريقة ماكرة ويختفي

19_2022-637794309838521904-852

اكتشاف آثار أقدام ديناصورات عمرها 70 مليون سنة في مصر- صورة

أشهر-مدارس-مصر-الجديدة-الحكومية-الخاصة-و-الدولية

تلميذ ابتدائي يمزق وجه زميله بسلاح أبيض في مصر -صورة

OP3DEq4yI8bK6NWPotBQyAHaE8

تفوقت على مصر.. دولة عربية صاحبة أكبر عدد أهرامات بالعالم