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الأربعاء، 06-07-2022 10:34 ص

التقطت عام 1952.. أقدم صورة ملونة للمسجد الحرام

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الوكيل الإخباري - بمناسبة بدء موسم الحج لهذا العام نشرت مؤسسة دارة الملك عبدالعزيز، المعنية بتراث وتاريخ المملكة العربية السعودية، أقدم صورة ملونة مأخوذة للمسجد الحرام.

وقالت الدارة عبر حسابها في تويتر إن الصورة يعود تاريخها إلى عام 1952 ومأخوذة من قبل المجلة الجغرافية الوطنية الأمريكية.

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ويظهر في الصورة مشهد مختلف وأكثر بساطة للمسجد الحرام الذي مرّ بمراحل توسعة عديدة عبر العقود لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الزوّار.

 


 

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