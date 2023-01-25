الثلوج تحول مدينة جزائرية إلى قطعة من أوروبا - فيديو

الوكيل الإخباري - قال الديوان الوطني للأرصاد الجوية إن عاصفة ثلجية هبت على على شمال الجزائر منذ أول أمس الاثنين.



وتراكمت الثلوج على الأرض والأشجار والطرق بعدما تساقطت بكثافة.

وشوهد الناس وهم يلعبون بالزلاجات ويلتقطون الصور ويستمتعون بالثلوج مع عائلاتهم.

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وقال المواطن الجزائري حمزة "الحمد لله على هذه النعمة التي أنعم بها الله سبحانه علينا وهذا خير كبير، الحمد لله الجزائر بلد الخير والناس خيرون أيضا".

وذكر مواطن آخر يدعى نجم الدين "الحمد لله على هذه النعمة، إنها خاصة للأطفال حتى يتمكنوا من اللعب والاستمتاع.



وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن البلاد وضعت خطة خاصة استعدادا لاستقبال الزوار الذين من المتوقع زيارتهم للمناطق الجبلية السياحية منذ يوم الجمعة بعد تسجيل تساقط كثيف للثلوج.

البيان

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