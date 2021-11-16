الثلاثاء 16-11-2021
الوكيل الاخباري

الدغمي يلتقي أصحاب الآبار الزراعية غير المرخصة

اجراءات مشددة على اقامة الاعراس في المزارع الغير مرخصة

الرجال أكثر إرتكاباً لحوادث السير من النساء بـ 6 أضعاف

تجارة الأردن: معرض دبي فرصة لتوسع نشاط الشركات الأردنية عالميا

الخلايلة: لا توجه لإغلاق المساجد في الفترة القادمة

الحكومة: خطة شمولية لترويج الفرص الاستثمارية في الأردن

الأردن والسويد يترأسان أعمال المؤتمر الوزاري الدولي لدعم أنروا

الداخلية :منع إقامة بيوت العزاء و الأفراح خارج الصالات المرخصة

الادارة المحلية : اغلاق أي مزرعة غير مرخصة تؤجر للمناسبات

1500 معاملة أنجزها مركز ترخيص مرج الحمام في يوم افتتاحه

الثلاثاء، 16-11-2021 10:04 ص

الجراد... ثاني حشرة تنضم إلى مائدة الطعام في دول الإتحاد الأوروبي

1050706042


الوكيل الإخباري - أضاف الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الماضي الجراد إلى قائمته للأغذية المعتمدة في إطار مساعي التكتل إلى تشجيع أنظمة زراعية وغذائية أكثر استدامة.

اضافة اعلان


وأوضحت المفوضية الأوروبية، السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في بيان إن الجراد المهاجر (لوكوستا ميغراتوريا) سيكون متاحاً مجمداً أو مجففاً أو مسحوقاً، وسيباع  كوجبة خفيفة، أو كمكوّن لعدد من المنتجات الغذائية.

 

ويأتي السماح ببيع الجراد المهاجر بعد الحصول على الضوء الأخضر من الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، وتصويت الدول الأعضاء بالموافقة، بحب قناة "دي دبليو" الألمانية.

وقالت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية إن حشرات الجراد البالغة تحتوي على نسبة عالية من البروتين ولا توجد مخاوف تتعلق بالسلامة من تناولها. لكنها في الوقت نفسه أشارت إلى أن تناولها قد يثير ردود فعل تحسسية لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية من القشريات والعث والرخويات.

وكان الاتحاد الأوروبي قد اتخذ في يونيو الفائت للمرة الأولى قرارا بإجازة بيع "ديدان الوجبة"، أو يرقات خنفساء (تينبريو مولتور) الصفراء المجففة كغذاء.


ومن المحتمل أن تكون "الجداجد" أو ما يعرف بصرار الليل الحشرة الثالثة على القائمة قريبا.


وتعتبر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن الحشرات أغذية مغذية جداً وصحية، نظراً إلى كونها غنية بالأحماض الدهنية والبروتينات والفيتامينات والألياف والمعادن.


أما الاتحاد الأوروبي فاعتبرها ضمن إستراتيجيته "من المزرعة إلى الشوكة" مصدراً بديلاً للبروتين يمكن أن يتيح نظاماً غذائياً أكثر استدامة.

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة








 




 

 


 

إقرأ ايضا
1417421361306758100

3 إخوة أتراك يتزوجون في يوم واحد.. لهذا السبب - صور

619238ac4236046ac43e60d9

العلماء يكشفون أخيرا سر النقاط الساخنة الغامضة على خلايا الدماغ

18d11235-d828-480e-8a5b-f1d271fb32e5_16x9_1200x676

مصر.. أم تعرض طفلتها حديثة الولادة للبيع على فيسبوك

618e6fac4c59b727452cf2ea

اكتشاف معدن لم يسبق له مثيل في الماس المستخرج من أعماق الأرض

image (4)

شارع سمسم يطلق أول دمية لمواجهة العنصرية في أميركا

4149-2

الفندق الأكثر انعزالا في العالم.. الليلة بـ10 آلاف دولار في ألاسكا - صور