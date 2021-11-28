الحظر الكلي يتصدر الترند في السعودية

الوكيل الإخباري - صعد وسم "الحظر الكلي" ليتربع على صدارة الترند وحديث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد نقاش بين هؤلاء حول إمكانية إعادة السلطات فرض حظر كلي في السعودية إثر انتشار متحور كورونا الجديد "أميكرون" في بعض الدول الإفريقية والأوروبية كذلك.

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وتبين أن الأمر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة إذ علق الدكتور منصور الطبيقي قائلاً: "لا يوجد أي دليل علمي حتى الآن يثبت أن المتحور الجديد هو أشد ضراوة من سابقيه وأن القلق العالمي مرده أصلا إلى ازدياد عدد الحالات في أميركا وأوروبا خاصة في غير المطعمين وقبل اكتشاف هذا التحور"، وتابع :"الرسائل السلبية والهاشتاقات مثل الحظر الكلي غير مبررة وغير منطقية".

ورأى أحد النشطاء ضرورة الاحتراز والاهتمام بالوقاية قائلاً :"ارفعوا مستوى الحذر والتزموا بالاحترازات حتى لا يضطروا للحظر الكلي الله يحفظ وطننا”.

المصدر - الفن