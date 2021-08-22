الحظ يبتسم لعائلة أمريكية أثناء استراحة سفر

الوكيل الإخباري - فازت عائلة من ولاية نيوجيرسي الأمريكية بمليوني دولار، بعد شراء تذكرة يانصيب أثناء طريق العودة إلى المنزل بعد قضاء عطلة الشهر الماضي.

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وأثناء قيادة العائلة لسيارتها من ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية، قرر الزوج التوقف لقضاء فترة راحة في متجر 7-Eleven في ولاية ماريلاند وتناول الوجبات الخفيفة ولا مانع من شراء بعض تذاكر اليانصيب، وفقاً لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وخلال التوقف عند المتجر، اشترت العائلة الوجبات الخفيفة، بالإضافة إلى تذاكر Mega Millions وCash4Life وPowerball قبل العودة إلى الطريق مرة أخرى.

ولحسن الحظ، تطابق تذكرة Powerball Quick Pick الخاصة بالعائلة الأمريكية مع يانصيب Power Play الأرقام الـ5 الأولى من رسومات 24 يوليو: 1 و4 و11 و59 و67.





ولكن لم يكن فوز العائلة المفاجئ بجائزة اليانصيب المليونية هو الشيء الوحيد الغريب في الأمر، ولكن الأكثر غرابة هو عدم قيام الأسرة بضبط الرسم أو التحقق من الأرقام الموجودة على التذكرة حتى هذا الأسبوع، أي بعد شهر تقريباً من شرائها من المتجر، وفقاً ليانصيب ماريلاند.





وقالت الزوجة لماريلاند يانصيب Maryland Lottery: "لم أصدق أننا تطابقنا جميع الأرقام باستثناء كرة القوة Powerball واضطررت إلى تنزيل التطبيق على الهاتف المحمول حتى أتمكن من مسح التذكرة لأتأكد من الأمر".



وصدمت جائزة المليوني دولار الأسرة، بما في ذلك الزوج، الذي قوبل بالصراخ والفرحة الكبيرة من زوجته عندما اكتشفت فوزهم.

وتخطط الأسرة المكونة من الزوج، عامل هاتف، وزوجة تعمل كمساعدة مهنية، و3 أطفال لاستخدام مكاسبهم من الجائزة لسداد الديون وادخار المتبقي.



وسوف يحصل متجر 7-Eleven حيث اشترت العائلة منه التذكرة الفائزة على 5 آلاف دولار من شركة اليانصيب.

المصدر - العين الإخبارية





