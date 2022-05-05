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الخميس، 05-05-2022 04:00 م

الحفلات تعود لقصر بكنجهام بدون مشاركة الملكة إليزابيث

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الوكيل الإخباري - قال مكتب الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا اليوم الخميس إن أفراد العائلة المالكة سينوبون عنها عندما تعود الحفلات التقليدية هذا الصيف في حديقة قصر بكنجهام.

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وأجبرت مشاكل الحركة الملكة البالغة من العمر 96 عاما على تقليص مشاركاتها في المناسبات العامة، وقال القصر إن أفراد العائلة سيمثلونها في حفلات الحديقة التي تعود بعد أن أدت جائحة كورونا إلى توقفها لمدة عامين.


وتستضيف الملكة عادة ثلاثة حفلات سنوية في حديقة القصر الواقع في وسط لندن وأخرى في قصر هوليرود هاوس في إدنبرة، لكن تم إلغاء هذه الحفلات بسبب إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.


وستقام حفلات قصر بكنجهام في مايو وحفل في اسكتلندا في يونيو .


وقال مكتبها في بيان "سيمثل أفراد آخرون من العائلة المالكة الملكة في حفلات الحدائق هذا العام مع تأكيد تفاصيل الحضور في الوقت المناسب".


 




 

 


 

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