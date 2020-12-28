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الإثنين، 28-12-2020 12:54 م

الحكومة البريطانية تحظر عروض 'اشتر واحدا واحصل على الآخر مجانا'

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الاثنين، أنها ستحظر عروض "اشتر واحدا واحصل على الآخر مجانا" للأطعمة الغنية بالدهون أو السكريات أو الملح.

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كما ستحظر إعادة التعبئة المجانية للمشروبات المحلاة في المطاعم بداية من أبريل/نيسان 2022، في أحدث خطوة تتخذها ضمن خطتها لمواجهة مشكلة البدانة وتحسين الصحة العامة.

 

وقال وزير الصحة العامة جو تشرشل: "نحن نقيد العروض الترويجية ونتخذ إجراءات كثيرة لضمان أن تكون الخيارات الصحية هي الخيار الأسهل.. إن توفير الظروف التي تساعد كل شخص على تناول طعام صحي أكثر بشكل منتظم مسألة حاسمة لتحسين صحة الناس" بحسب صحيفة "ديلي ميل".


وحظرت بريطانيا في البداية عروض "اشتر واحدا واحصل على الآخر مجانا" على الوجبات السريعة في يوليو/تموز وأعلنت أيضا تدابير مثل حظر الإعلانات على التلفزيون والإنترنت للأطعمة غير الصحية قبل التاسعة مساء.

 

وتقول الحكومة إن البدانة واحدة من المشكلات الصحية الكبرى في بريطانيا حيث يعاني نحو ثلثي البالغين في إنجلترا من زيادة الوزن، كما ينهي ثلث الأطفال تعليمهم الابتدائي وهم يعانون من الوزن الزائد أو البدانة.


واتخذت الحكومة خطوة أخرى الشهر الماضي واقترحت فرض حظر كامل على الإعلانات عن الطعام غير الصحي على الإنترنت.

 

سبوتنيك

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