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السبت، 25-09-2021 02:25 م

الحكومة المصرية تكشف حقيقة انتشار ملح طعام فاسد في الاسواق

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الوكيل الإخباري - انتشرت شائعات في مصر تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتشار ملح طعام فاسد بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصرية بالتواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي نفت تلك الأنباء.

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مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار ملح طعام فاسد بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية، مُشددةً على أن المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق بما فيها ملح الطعام سليمة وآمنة وصالحة للاستهلاك ومُطابقة لكافة المعايير والمواصفات القياسية، وتخضع لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة.

 

ومن خلال سحب عينات منها وفحصها بالمعامل المعتمدة لدى الهيئة، للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمواد الخام المستخدمة سواء كانت المحلية أو المستوردة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال رصد أي مخالفة، مُناشدةً المواطنين عدم شراء أي مواد أو سلع غذائية مجهولة المصدر وفق صحيفة الوفد.

 

وفي سياق متصل، يتم شن حملات تفتيشية دورية على مختلف أسواق المواد الغذائية، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات، ولضمان مطابقتها للمعايير والاشتراطات الدولية، كما يتم تطبيق برامج لمراقبة الملوثات المختلفة بالغذاء، للتأكد من جودته وسلامته ومدى مطابقته للمواصفات القياسية المتفق عليها.


وناشدت جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة قلق المواطنين.

 

المصدر - البيان 

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