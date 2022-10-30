الأحد 30-10-2022
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الأحد، 30-10-2022 07:46 ص

الحمض النووي يبرئ أمريكيا بعد سجنه 38 عاما

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الوكيل الإخباري - أفرجت السلطات الأمريكية عن رجل قضى نحو 40 عاماً في السجن، بقضية قتل لم يرتكبها، بعد أن أظهرت اختبارات «دي.إن.إيه» براءته. وكان موريس هاستينجز (69 عاماً)، قد قضى أكثر من 38 عاماً في كاليفورنيا، بتهمة قتل روبرتا وايدرماير عام 1983، وارتكابه محاولتي قتل.

وأعلن مدعي عام جورج جاكسون أنه تم إلغاء إدانة هاستينجز، وإطلاق سراحه، مضيفاً إن «عندما نتوصل إلى دليل جديد، من واجبنا التحرك بسرعة»

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وقال هاستينجز، أمام مؤتمر صحافي إنه يريد الاستمتاع بحياته والمضي قدماً. ويذكر أنه كان قد طلب في العام 2000 إجراء اختبار «دي.إن.إيه»، لكن تم رفض طلبه.


وقال مكتب المدعي العام إنه في يونيو الماضي، تم اكتشاف أن اختبار «دي.إن.إيه» وقت الجريمة، تطابق مع رجل، توفي في 2020، بينما كان يقضي عقوبة بسبب جريمة خطف.

 

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