الخزانة اللولبية.. أغرب مكتبة سريالية في الصين - صور

الوكيل الإخباري - رغم التصاميم الغريبة لكثير من المكتبات حول العالم، غير إن مكتبة Zhongshuge في مدينة شنجن الصينية، يمكن أن تكون الأغرب على الإطلاق.





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السمة المميزة في مكتبة Zhongshuge التي افتتحت حديثاً في شنجن جنوبي الصين، هي السلم الحلزوني الضخم الذي يلتف حول المتجر، لكن العملاء لا يمكنهم صعوده.

وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الدرج المتعرّج والذي يتميّز بدرابزين مزخرف، هو في الواقع بمثابة رف كتب خيالي.

تقف المصممة الصينية لي شيانج مالكة الشركة ومقرها شنغهاي، وراء تصميم كل من المكتبة ودرج الكتب الحلزوني الخيالي التصميم.



مكتبة الكتب الفريدة من نوعها، التي افتتحت هذا الخريف، مقسمة إلى 4 مساحات منفصلة، هي منطقة "مفهوم" ومنطقة "منتدى" وخليج قراءة للأطفال وقاعة مؤتمرات.

ووفقاً لبيان صادر عن الشركة المصممة للمكتبة، فإن الدرج (رف الكتب) يسير في مسار منحني عبر منطقة "المفهوم" بأكملها ويتصل بالمدخل والمخرج، وتوفر سهولة في التقاط الكتب على طول الطريق.





























المصدر - العين الإخبارية اظهار أخبار متعلقة

