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الإثنين، 28-03-2022 10:13 ص

الخطوط الجوية التركية تتلقى بلاغا كاذبا بوجود قنبلة على طائرة متجهة إلى موسكو

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، أنها تلقت بلاغا كاذبا بوجود قنبلة على متن إحدى طائراتها المتجهة من إسطنبول إلى العاصمة الروسية موسكو.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصادر في الخطوط التركية، الأحد، أن الطائرة، كانت تستعد للإقلاع من إسطنبول باتجاه موسكو، قبل تلقي بلاغ بوجود قنبلة على متنها.

وعلى إثر البلاغ، تم إنزال الركاب والحقائب من على متن الطائرة، لتقوم فرق الشرطة بالبحث عن القنبلة.

ونتيجة عمليات البحث تبين عدم صحة البلاغ، لتواصل الطائرة رحلتها باتجاه موسكو.

وزادت مؤخرا البلاغات الكاذبة بوجود قنابل على متن رحلات الخطوط الجوية التركية المتجهة إلى موسكو، بحسب الأناضول.

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