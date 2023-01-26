الدنمارك تفوز بـ'كأس العالم للطهاة' لعام 2023

الوكيل الإخباري - فازت الدنمارك بمسابقة كأس العالم للطهاة معززة لشهرة الدول الاسكندنافية بتفوقها في هذه المسابقة على طهاة من جميع أنحاء العالم.

وتوجت الدنمارك بهذه المسابقة التي أقيمت في مدينة ليون الفرنسية، واحتلت النرويج المركز الثاني.

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وعلى مدى عمرهذه البطولة التي انطلقت في عام 1987 على يد الشيف الفرنسي بول بوكوز، حققت الدنمارك 8 ميداليات، منها 3 ذهبيات و4 فضيات و1 برونزية.

وغالبا ما يترك الطهاة وظيفتهم ستة أشهر للتحضير للمسابقة، بحسب ما نشرت صحيفة "تايمز" البريطانية، حيث يسافر كثيرون من مطعم إلى آخر بحثاً عن فكرة ملهمة قد تفوز بإعجاب لجنة التحكيم .



وهم يتدربون في مطابخ مصممة لهذا الغرض تكون نسخة طبق الأصل من المستخدمة في المراحل النهائية من المسابقة.

سبوتنك