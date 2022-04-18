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الإثنين، 18-04-2022 09:55 ص

الدول العربية على موعد مع حدث فلكي يومي الجمعة والسبت المقبلين

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الوكيل الإخباري - هواة الفلك في العالم العربي على موعد مع حدث فلكي يتمثل بزخة شهب القيثارة يومي الجمعة والسبت المقبلين 23-22 إبريل.

وتحدث هذه الظاهرة الفلكية سنوياً ما بين 16 إلى 25 إبريل، وتبلغ ذروتها في 22-23 وتُرى هذه الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة Lyra (القيثارة).

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ويعتبر هذا التوقيت من الشهر مثالياً لرصد وتصوير الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوجود كامل القمر في نور الشمس، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهه "تيخو" أكثر الفوهات إشعاعا.


وخلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرا بحوالي الساعة كل يوم، وفي بضعة أيام سيكون مشاهدا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من وصوله مرحلة البدر المكتمل.

 

البيان 

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