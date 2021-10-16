السبت 16-10-2021
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السبت، 16-10-2021 03:07 م

الذبابة الميتة.. الاختبار الذي يجب أن يجتازه موظفو ملكة بريطانيا

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الوكيل الإخباري- قدمت المسؤولة عن اكتتاب موظفي الملكة إليزابيث الثانية، تريسي ووترمان بعض التفاصيل عن محتوى الاختبارات التي يخضع لها الموظفون المستقبليون لقصر باكنغهام في بريطانيا.

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وقالت إن على موظفي قصر باكنغهام، الذين تم اختيارهم بعناية للانضمام إلى خدمة العائلة المالكة في بريطانيا، أن يجتازوا العديد من الاختبارات، للتأكد من كونهم مؤهلين تأهيلا عاليا، ومن بين هذه الاختبارات ما أطلقت عليه "اختبار الذبابة الميتة".


وأوضحت أن اختبار الذبابة الميتة هو أحد الاختبارات التي تحب إجراءها لمعرفة مدى إدراك المرشح للتفاصيل الدقيقة، وهو وضع ذبابة ميتة إما في المدخنة أو على السجادة قبل أن يدخل المرشح إلى الغرفة، حتى تتاح لهم فرصة رؤية الحشرة، لتعرف هل سيلاحظون وجود الحشرة وكيف سيتصرفون معها، مشيرة إلى أن المرشحين لا يكونون على علم بهذا الاختبار الغريب مطلقا.


وتقول ووترمان إنه يجب أن يكون المرشح لخدمة جلالة الملكة قادرا على اكتشاف أي تفاصيل غير طبيعية وترى أن هذا المحظوظ الذي يتخطى اختبار الذبابة الميتة غالبا ما تجرى له المقابلة بسرعة، وعند دخول قصر باكنغهام، يتلقى راتبا سنويا قدره 22 ألفا و500 يورو مع السكن والغذاء.

 

المصدر: الجزيرة

 

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