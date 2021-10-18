الإثنين 18-10-2021
الوكيل الاخباري

الهيئة الخيرية الهاشمية تطلق حملة دفا الأهلي

انطلاق مؤتمر المجتمع الأردني في مئة عام

إستيتية: تذليل أي عقبات تواجه العمالة المصرية في الأردن

اعلى إصابات بكورونا في الأردن منذ 5 اشهر

نسبة الفحوصات الايجابية تتجاوز 5.3% في الاردن

إرتفاع كبير في إصابات كورونا بالاردن

الرئيس العراقي يدعو للحفاظ على المسار الديمقراطي في بلاده

ولي العهد يلتقي مؤسسي تطبيق جواكر

لافروف: روسيا تعلق عمل بعثتها لدى الناتو

ارتفاع الدولار الأميركي عالميا

الإثنين، 18-10-2021 03:55 م

الذبابة الميتة.. الاختبار الغريب الذي يجب ان يجتازه موظفو ملكة بريطانيا

d-51-الذبابة-الميتة-الاختبار-الذي-يجب-أن-يجتازه-موظفو-ملكة-بريطانيا


الوكيل الإخباري - قالت صحيفة "لوفيغارو" (Le Figaro) الفرنسية إن على موظفي قصر باكنغهام، الذين تم اختيارهم بعناية للانضمام إلى خدمة العائلة المالكة في بريطانيا، أن يجتازوا العديد من الاختبارات، للتأكد من كونهم مؤهلين تأهيلا عاليا، كما ورد في فيلم وثائقي بثته "القناة الخامسة" تحت عنوان "سندرينغهام: المملكة في عيد الميلاد" (Sandringham: The Royals at Christmas).

انتقال الملكة إليزابيث الثانية لقلعة وندسور لحمايتها من التعرض للإصابة بفيروس كورونا (مواقع التواصل) المرشح لخدمة الملكة إليزابيث الثانية يجب أن يكون قادرا على اكتشاف أي تفاصيل غير طبيعية في المكان (مواقع التواصل)

اضافة اعلان

 

الاختبار الغريب
وأوضحت المسؤولة أن أحد الاختبارات التي تحب إجراءها لمعرفة مدى إدراك المرشح للتفاصيل الدقيقة، هو وضع ذبابة ميتة إما في المدخنة أو على السجادة قبل أن يدخل المرشح إلى الغرفة، حتى تتاح لهم فرصة رؤية الحشرة، لتعرف هل سيلاحظون وجود الحشرة وكيف سيتصرفون معها، مشيرة إلى أن المرشحين لا يكونون على علم بهذا الاختبار الغريب مطلقا.

المحظوظ الذي يتخطى اختبار الذبابة الميتة غالبا ما تجرى له المقابلة بسرعة (غيتي)


وتقول تريسي ووترمان إنه يجب أن يكون المرشح لخدمة جلالة الملكة قادرا على اكتشاف أي تفاصيل غير طبيعية، ولذلك فإن هذا الاختبار إقصائي، لا يتجاوزه عادة سوى واحد وهو الذي سينحني لالتقاط الحشرة من بين الخمسة الذين لاحظوا وجودها من أصل 10 مرشحين.

وترى مسؤولة الاستقطاب أن هذا المحظوظ الذي يتخطى اختبار الذبابة الميتة غالبا ما تجرى له المقابلة بسرعة، وعند دخول قصر باكنغهام، يتلقى راتبا سنويا قدره 22 ألفا و500 يورو مع السكن والغذاء.

 

المصدر - لبنان 24 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
خطوبة-عقد-زواج

مصر.. السجن المشدد 3 سنوات لمأذون شرعي زور وثيقة زواج

1-1416364

بسبب الأبناء.. تشريع في الصين يعاقب الآباء

unnamed

شاهد ... عملية إنقاذ مذهلة بعد سقوط طفل في بئر بالعراق

M&C028

طرق لمساعدة طفلك في التغلب على الغيرة

17461-اعراض-الاكتئاب-عند-الرجالh

أكثر من الحزن والأرق... علامات تكشف اكتئاب الرجل

4790

أسماء أولاد مميزة تبدأ بحرف الشين

أخبار متعلقة
1120191185639821

الذبابة الميتة.. الاختبار الذي يجب أن يجتازه موظفو ملكة بريطانيا