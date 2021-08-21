الذكاء الاصطناعي يساعد مدارس إنجلترا على تدارك تداعيات كورونا

الوكيل الإخباري - تأثرت غالبية المدارس حول العالم بتداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وما نتج عن ذلك من تعليق أو تعطيل للدراسة بصورة كاملة في عدد من المناطق.



وكانت مدارس إنجلترا، جزءاً من الأزمة العالمية، التي طالت المدارس حول العالم، وهو ما دفع إحدى شركات التعليم عبر الإنترنت، إلى تصميم برنامج خاص يحمل اسم «سنشري» يعتمد على استخدام الذكاء الاصطناعي لتعليم التلاميذ، بحسب تقرير عن استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم، نشرته صحيفة «الاقتصادية» السعودية.

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ويقول التقرير إن الطلبة في مدرسة «سانت جون» الابتدائية، في ويجان، شمال غربي إنجلترا، ينتظرون مساعد تدريس يعتمد على الذكاء الاصطناعي خلال الفصل الدراسي المقبل، مشيراً إلى أنه يساعد المدرس على تصميم دروس خاصة لكل تلميذ على حدة.



وتعتمد فكرة البرنامج على معرفة مستوى الطلبة بتحديد نقاط القوة والضعف لكل منهم، وفقاً لمعدلات إجابتهم على مجموعة من الأسئلة في العديد من المواد، وهو ما يعتمد عليه المعلم في وضع خطة خاصة لكل طالب للتغلب على نقاط ضعفه في المستقبل.



ولفت التقرير إلى أن البرنامج الذي تم استخدامه خلال الجائحة أصبح عدد مستخدميه 800 ألف طالب في المملكة المتحدة ويشمل ذلك المدارس الحكومية ومدارس النخبة.

المصدر - البيان