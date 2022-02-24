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الخميس، 24-02-2022 10:11 ص

الرسم بالمكواة.. فن صيني عريق

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الوكيل الإخباري - الرسم بالمكواة، كما يوحي اسمه، هو طريقة رسم تعتمد على "الاحتراق"، والمعروف أيضًا باسم "الرسم بالفرشاة النارية" و"الرسم الحراري".

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جياو يونغشينغ، الذي يعيش بشنغهاي، هو أحد الممارسين لهذا النوع من الرسم، وقد بدأت رحلته مع هذا الفن منذ ما يزيد على  عشر سنوات، وفي كل عام يقوم برسم لوحة فنية تحمل رمز البرج الصيني للعام.


وفي العام الحالي، الذي يوافق برج النمر، قام جياو برسم لوحة "المائة نمر"، والتي يبلغ طولها 10 أمتار وارتفاعها 0.4 مترًا.


وقال جياو يونغشينغ: "يعتقد الناس بأن النمر هو ملك الوحوش، ورمز الشجاعة. وقد رسمت هذه اللوحة، معبرا عن تطلّعات الناس بنهاية الوباء في عام النمر، وبأن يعيش الناس في أمان وسلام."

 

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