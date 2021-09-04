الروتين الصباحي لأيام المدرسة.. إليكِ طرقاً رائعة لبدء اليوم

الوكيل الإخباري - كيف يمكن أن يبدو اليوم إذا كانت بدايته الشجار على الحمام، وحرق البيض، والبحث عن الأحذية، والصراخ على الفروض المدرسية؟ بالتأكيد الصخب والفوضى ليست الطريقة الصحيحة لبدء يوم، أنتِ بحاجة إلى الالتزام بروتين صباحي يمنحك بداية هادئة ومنظمة لليوم.

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وفي ما يلي روتين صباحي يساعدك في السيطرة على أطفالك كل صباح، بمجرد أن يستيقظوا من النوم، ابدئي بتنفيذ خطوات الروتين بانتظام حتى يخرج الجميع من المنزل في الوقت المحدد، بلا صخب ولا فوضى، وبطرق رائعة تحافظ على الحب واللطف بين أفراد أسرتك .



1- مرري المسؤولية للأطفال الأكبر سناً

بالنسبة إلى الأطفال الأصغر سناً، ستكونين مسؤولة عن إيقاظهم في الموعد المحدد، وتشجيعهم على الالتزام بجدول الروتين الصباحي، بينما يمكنكِ تمرير المسؤولية للأطفال الأكبر سناً، بأن تمنحيهم مبنهات خاصة بهم، وقائمة بما تتوقعين منهم القيام به بمفردهم كل صباح.



2- شغلي الموسيقى

شغّلي الموسيقى في المنزل لتشجيع الجميع على النشاط واليقظة، ليس من الضروري أن تكون الموسيقى بصوت عالِ، ولكن الأغاني الممتعة أو الملهمة ستصنع فارقاً ملحوظاً في نشاط أطفالك صباحاً.



3- خذي وقتك لإظهار الحب

وقت الصباح يكون ضيقاً، ولكن هذا ليس مبرراً لخروج أطفالك في الصباح دون أن يشعروا بحبك لهم.

عبّري لأطفالك عن حبك لهم بالعناق والكلمات اللطيفة، واحرصي على أن يشعروا بذلك قبل ذهابهم إلى المدرسة.



4- قاعدة "لا يجوز المرور"

ضعي قاعدة تمنع مرور أطفالك نحو مائدة الإفطار إلا بعد أن يكملوا استعداداتهم، مثل غسيل الأسنان، وارتداء الزي المدرسي، وحزم حقيبة المدرسة.



5- عد خطوات الروتين

اطلبي من أطفالك نداء رقم خطوة الروتين عند إنجازها، مثلاً يقول الطفل: "واحد"، بعد إنهاء خطوته الأولى، مثل إنهاء الحمام، أو ارتداء الملابس، أو ترتيب سريره، وما إلى ذلك.

ستكون الأرقام النهائية إشارة لكِ للبدء بتحضير مائدة الإفطار.



6- تبسيط الإفطار

لا تفوتي وجبة الإفطار أو تأكليها في السيارة توفيراً للوقت، بدلاً من ذلك، اختاري الأطعمة السهلة التحضير، ووفري الوجبات التي تستغرق وقتاً طويلاً للإعداد في عطلة نهاية الأسبوع.

قد يكون الإفطار هو الوقت الوحيد الذي تقضينه مع أطفالك في اليوم، لذا اجعليه بسيطاً حتى يكون تركيزك عليهم، استغلي وقت الإفطار لمحادثة لطيفة مثل التخطيط لليوم والتشجيع والأخبار، دعي الجميع يشاركون شيئاً واحداً يتطلعون إليه في ذلك اليوم.



7- حددي وقتاً لكل خطوة

خصصي لكل مهمة وقتاً محدداً يجب إنهاؤها فيه، حتى لا يتأخر أطفالك في مهمة، فلا يتمكنون من أداء ما يليها، وبالتالي يتأخرون عن وقت الخروج المحدد، ويصاب الجميع بالتوتر بسبب ضغط اللحظة الأخيرة.



8- استغلي وقت السيارة للتواصل

استغلي وقت السيارة للتواصل مع أطفالك والتحدث معهم عما يحدث في حياتهم، ما يتوقعونه منكِ، ما يثير حماستهم، أو حتى تناقشي معهم عما يُبث في راديو السيارة.

المصدر - نواعم