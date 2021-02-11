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الخميس، 11-02-2021 11:54 ص

السائل الأغلى في العالم.. مشروع مصري لتصدير سم العقارب

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الوكيل الاخباري - بدأ مشروع مصري لتصدير سم العقارب، والذي يعد السائل الأغلى في العالم، بعشرات العقارب فقط، حتى وصل الآن إلى التعامل مع الآلاف من هذه المخلوقات السامة، حيث تقوم شركة بتصدير وبيع السم لشركات الأدوية.

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أسس المصري محمد حمدي شركة "كايرو فينوم"، لتكون شركة متخصصة في استخراج سم العقرب، كان الأمر صعبًا عليه، وكان العمل مع العقارب مختلفًا تمامًا عن مجال عمل حمدي، حيث أنه خريج كلية الآثار، حسبما نقلت شبكة "رووداو".

 

وعمل حمد بجد واجتهاد طوال السنوات الخمس الماضية حتى وسع عمل شركته، وبدأ بـ 100 عقرب فقط ولكن لديه الآن أكثر من 80 ألفا من تلك الكائنات السامة.


وتعمل شركة "كايرو فينوم" على استخراج سم العقرب وبيعه لشركات الأدوية، كما تقوم الشركة بشراء العقارب من الصيادين والشركات المتخصصة في توريد العقارب، وتستخدم الشركة التحفيز الكهربائي لجعل العقارب تطلق السم، ويتطلب الأمر العمل مع أكثر من 1500 عقرب لجمع غرام من السم.

يختلف سعر غرام واحد من السم حسب نوع العقرب، لكنه يباع بسعر باهظ يمكن أن يصل إلى 30 ألف دولار، كما يقول حمدي.

تنتج الشركة حاليًا ما يقرب من 100 غرام من سم العقرب شهريًا، في مختبر جامعة الأزهر، يعمل أستاذ البيولوجيا الجزيئية مصطفى سرحان أيضًا على استخراج سم العقرب، ويؤكد إن العقارب قد تشتهر بلدغتها المميتة، لكن سمها يمكن أن يكون أيضًا "مفيدًا جدًا".

واختتم سرحان قوله بأن الباحثين في مختبر جامعة الأزهر درسوا أيضًا استخدامات سم العقرب في معالجة الفيروسات بما في ذلك التهاب الكبد الوبائي.

 

سبوتنيك

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