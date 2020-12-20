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الأحد، 20-12-2020 03:57 م

السجن المؤبد لرجل أعمال مصري بسبب مليار جنيه

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الوكيل الاخباري - أصدرت محكمة مصرية حكما بالسجن المؤبد ضد رجل أعمال مصري بسبب استيلائه على مليار جنيه مصري، في قضية ترجع أحداثها إلى عام 2006.

ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن محكمة جنايات القاهرة قضت برفض استشكال رجل الأعمال "م.ي" وتأييد حكم سجنه بالمؤبد، مشيرة إلى أنه متهم بالاستيلاء على مليار جنيه.

وذكرت على موقعها الرسمي أن "المتهم حضر إلى المحكمة وسط حراسة مشددة وتم إيداعه قفص الاتهام"، مضيفة: "فور الحكم عليه تم ترحيله إلى السجن مرة أخرى".

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وقالت "بوابة أخبار اليوم" إن "أحداث القضية تعود إلى عام 2006 عندما تمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة التي أمرت بإحالتهم لمحكمة الجنايات".


وأوضحت أن "رجل الأعمال استولى مع آخرين على مليار جنيه بالتجاوز عن قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة له ومخالفة لتعليمات البنك".

 

سبوتنيك

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