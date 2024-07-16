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الثلاثاء، 16-07-2024 03:06 م

السجن لمغربي ادّعى وجود قنبلة لتأخير إقلاع طائرته

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الوكيل الإخباري- قضت محكمة مغربية، الاثنين، حكماً بالسجن والغرامة في حق مغربي مقيم في بلجيكا، بتهمة التبليغ الكاذب عن وجود قنبلة في طائرة.

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وفي التفاصيل، تعمد المغربي الخمسيني الإبلاغ عن وجود قنبلة على متن طائرة كانت ستقلع من مطار مدينة فاس نحو بلد إقامته، كوسيلة لتجنب إقلاع الطائرة من دونه، بعدما تأخر عن الوصول إلى الرحلة في الموعد المطلوب.


وأصدرت المحكمة المغربية الحكم بالسجن النافذ 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بعدما وجهت له النيابة تهمة تعطيل رحلة جوية، والقيام عمداً بتهديدات من شأنها المساس بسلامة الطائرة أثناء تحليقها، بحسب "صوت المغرب".

 

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