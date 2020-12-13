الأحد 13-12-2020
الوكيل الاخباري

وزير التنمية يزف بشرى للأردنيين : دعم نقدي بأثر رجعي

أسعار الذهب الاحد 13/12/2020

قرار بشأن قروض المتقاعدين العسكريين يدخل حيز التنفيذ

وفيات الأحد 13/12/2020

قرار حكومي سار في طريقه للأردنيين

استكمال النظر في قضية فتى الزرقاء اليوم

أجواء لطيفة اليوم

عضو في لجنة الأوبئة يتوقع إصابة 20%-25% من الأردنيين بكورونا

الجزائر تسجل 9 وفيات و517 إصابة جديدة بكورونا

دائرة مراقبة الشركات تتوقف عن استقبال المراجعين الأحد والاثنين

الأحد، 13-12-2020 12:32 م

السجن 10 سنوات لأنجلينا جولي الإيرانية - صور

27306894-8228909-image-a-5_1587109450992-634x405


الوكيل الاخباري - قضت محكمة إيرانية، الجمعة، بالسجن 10 سنوات للشابة لإيرانية، فاطمة خويشوند، المعروفة بـ "سحر تبر" شبيهة نجمة هوليود أنجلينا جولي.

اضافة اعلان

وجرى اعتقال الشابة الإيرانية البالغة من العمر الآن 22 عاما، في أكتوبر 2019، وحكم عليها أمس الجمعة بالسجن 10 سنوات، بحسب ما أفادت به وكالة "ركنا" الإيرانية.


وذكرت تقارير سابقة أن السلطات الإيرانية اعتقلت سحر تبر بتهم متعلقة بـ"التجديف والتحفيز على العنف" واخرى مرتبطة بـ"الفساد". 

 


ونقلت وكالة "ركنا" عن الشابة الإيرانية قولها: "وجهت إلي 4 تهم وجرت تبرئتي من تهمتين.. لا أريد التعليق على الاتهامات لأنني أتمنى العفو"، مضيفة أن "القاضي حكم علي بالسجن 10 سنوات، بالطبع كان الحكم قابلًا للاستئناف واعترضت عليه".


ونالت سحر شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت صورا لها تظهر أنها خضعت لعمليات تجميل، لتبدو وكأنها نسخة من أنجلينا جولي.


 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

إقرأ ايضا
12-12-20-129237314

فيديو لسيارة الأحلام.. لا وقود ولا كهرباء وتكلفة السير صفر - شاهد

لقطة الشاشة 2020-12-13 122701

شاهد.. أكثر منزل منعزل في العالم

4287471-1573311919

سيدة بريطانية تغيب عن حفل زفاف ابنتها الوحيدة بسبب ريموت التليفزيون

36726374-9043213-This_is_the_moment_a_large_giraffe_charges_some_tourists_on_the_-m-1_1607699762718

زرافة تثير ذعر سائحين برحلة سفاري في كينيا

emarat-news_2020-12-12_14-47-30_622651

بروز ظاهرة الشفق القطبي الشمالي في مدينة روسية

442-6

اللغز المخيف.. الجسم المعدني الغامض يظهر في دولة جديدة