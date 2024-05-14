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الثلاثاء، 14-05-2024 12:00 م

السجن 24 عاماً لوزير كازاخستاني سابق بتهمة تعذيب زوجته وقتلها

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الوكيل الإخباري - أصدرت محكمة كازاخستانية، يوم الاثنين، حكماً بالسجن 24 عاماً على وزير اقتصاد سابق بتهمة تعذيب زوجته وقتلها. 

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ودانت القاضية في محكمة العاصمة أستانا، أيجان كولبايفا، المتهم كوانديك بيشيمبايف بارتكاب "جريمة قتل وحشية للغاية" أودت بحياة سلطانة نوكينوفا بعد ممارسة "التعذيب" بحقها، على ما ورد في نص الحكم الذي نُقلت جلسة النطق به عبر الإنترنت.

 

واعتبرت القاضية، في الحجج الداعمة لقرارها، أن الوزير السابق يُظهر "خطراً جسيماً لتكرار" جريمته.

وحُكم على متهم آخر يدعى بخيتجان بايجانوف، بالسجن أربع سنوات لمساعدته الوزير السابق على محاولة إخفاء جريمته، بحسب المصدر نفسه.

 

لبنان 24

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