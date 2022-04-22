الجمعة 22-04-2022
الوكيل الاخباري

شاهد - طائرات سلاح الجو المرافقة للملك أثناء عودته من ألمانيا

منخفض خماسيني مع زخات مطرية ورعدية قادم إلى المملكة

26 وصية لإحياء ليلة القدر

الأردن يدين تفجير مسجدين في أفغانستان

"فيروس نادر" يثير الرعب في الولايات المتحدة

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الدول العربية

مسيرات حاشدة في غزة نصرة للمسجد الأقصى

الأوقاف: 20 ألف شخص سجلوا للحج العام الحالي

البنك الدولي يؤكد أهمية إصلاحات الأردن بقطاعي الطاقة والمياه

مندوباً عن الملك..الأمير محمد عباس بن علي يرعى المجلس العلمي الهاشمي السادس بعد المئة

الجمعة، 22-04-2022 06:11 م

السعودية ..إغلاق مطعم يحضر "السمبوسة" في دورات المياه

سمبوسة


الوكيل الإخباري - تمكنت أمانة محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية من ضبط موقع عشوائي لتحضير "السمبوسة" داخل عمارة سكنية بحي الروابي، استمر في العمل منذ 30 عاماً ولا يملك التراخيص النظامية، إضافة إلى أن جميع العمالة لديه مخالفة ودون كروت صحية.

اضافة اعلان


ووفق صحيفة عكاظ اعتمد المعمل في تحضير الوجبات على دورات المياه دون مراعاة لأي اشتراطات صحية، واستخدم لحوما ودجاجا وأجبانا منتهية الصلاحية بعضها منذ أكثر من عامين، إضافة لوجود حيوانات داخل الموقع، وانتشار الحشرات، وتمت مصادرة وإتلاف جميع الكميات بوزن إجمالي 1 طن، وجرى إغلاق الموقع.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
القدر

26 وصية لإحياء ليلة القدر

هل-يجوز-صيام-القضاء-متقطع3

ماذا كان يأكل الرسول ﷺ في رمضان؟

كيف يؤثر إبداع المرأة الموظفة في تطوير الأعمال

كيف يؤثر إبداع المرأة الموظفة في تطوير الأعمال

883877_fe3bc57cd20ae2d7b5318a65ee586846

عرض منزل للبيع على جزيرة مهجورة فيأمريكا بأكثر من 300 ألف دولار - صورة

92946

سر 99 وردة حمراء أهديت لأردوغان على مائدة الإفطار - شاهد

IMG_Eggs

طرق سهلة لتمييز بيض الدجاج الطازج الصالح للأكل!

أخبار متعلقة
image

السعودية.. نجاة شخص وأسرته من صاعقة ضربت شجرة في منزله-فيديو

image

السعودية .. 8 نصائح لعمرة مريحة

6258ef344c59b757d96979b9

الأكبر في تاريخ مصر.. حملة تنقذ شابين مصريين من الإعدام في السعودية

الشرطة-السعودية-1

الشرطة السعودية تتخذ إجراء عاجلا بعد مقتل تلميذ في مدرسة بجدة -فيديو