السعودية : اعتدى بالضرب على ممرضة والسلطات تتحرك - فيديو

الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة إعتداء شاب سعودي على ممرضة داخل مستشفى بمحافظة المجاردة في المملكة العربية السعودية.



وظهر الشاب بالفيديو وهو يسحب الممرضة أرضاً بعد سقوطها، وسط صراخها وتوسلها لتوقفه عن الإعتداء، فيما حاول المتواجدون في المستشفى منعه، لكن من دون جدوى.

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وقبضت شرطة منطقة عسير على الجاني، وجرى توقيفه، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وتمت إحالته إلى النيابة العامة، وفق ما نقلت وسائل اعلام سعودية.