الأحد 29-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وزير الزراعة : الحكومة بصدد رفع مخزون القمح ليكفي 15 شهراً

خبراء: الاستثمار بالشحن البحري درع واق ضد الأزمات اللوجستية

الاحتلال ينشر 3 آلاف شرطي بالقدس ويغلق المسجد القبلي بالسلاسل الحديدية

الصناعة والتجارة: أسعار الدجاج في الاسواق ضمن معدلها العام

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من رام الله

سريلانكا تتسلم نفطاً روسياً وسط أزمة اقتصادية حادة

الصناعة والتجارة تطرح عطاء لشراء 120 ألف طن من الشعير

فيديو - إصابتان بحادث تصادم على طريق الهاشمية

فقدان طائرة تقل 22 شخصا في نيبال

البرازيل: انهيارات أرضية تودي بحياة 28 شخصا

الأحد، 29-05-2022 10:29 ص

السعودية : اعتدى بالضرب على ممرضة والسلطات تتحرك - فيديو

czo5MjoiaHR0cHM6Ly9lbWFyYXQtbmV3cy5hZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMi8wNS9lbWFyYXQtbmV3c18yMDIyLTA1LTI4XzIyLTM3LTU1Xzg5MjIxNi5qcGciOw==


الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة إعتداء شاب سعودي على ممرضة داخل مستشفى بمحافظة المجاردة في المملكة العربية السعودية.

وظهر الشاب بالفيديو وهو يسحب الممرضة أرضاً بعد سقوطها، وسط صراخها وتوسلها لتوقفه عن الإعتداء، فيما حاول المتواجدون في المستشفى منعه، لكن من دون جدوى.

اضافة اعلان


وقبضت شرطة منطقة عسير على الجاني، وجرى توقيفه، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وتمت إحالته إلى النيابة العامة، وفق ما نقلت وسائل اعلام سعودية.

 

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumb

مصر .. فتاة تلقي نفسها في النيل للمرة الثانية لسبب مؤلم !

1111

شاهد .. سيدة أمريكية تصبح من مشاهير تيك توك بفضل دجاجتها

يوو

عاصفة تنثر 50 ألف يورو من مبنى شاهق الارتفاع في ألمانيا

WhatsApp Image 2022-05-28 at 4.18.43 PM

مشهد طريف .. جمل يقتحم محل فضة ويخيف الباعة في صنعاء

9999999

السعودية تُضيف صور الإبل ضمن صفحات جواز السفر الجديد .. شاهد

طريقة-سحب-فلوس-من-الصراف-بدون-بطاقة

صراف آلي يمنح المتعاملين ضِعف المبلغ المسحوب في مصر

أخبار متعلقة
1610482271007_Worlds_Tallest_Trees_Bigger_Than_Thought

صور وفيديو .. أطول شجرة في العالم

QKt5kDm

انقطعت عنهم المياه .. فيديو يوثق اللحظات الأخيرة لشبان في صحراء السودان

أبرز_الأطعمة_التي_تسبب_الاختناق

فيديو .. معلم ينقذ طالبا ابتلع قطعة بلاستيكية في السعودية

jlG0C

صور .. استخراج هاتف نقال من بطن شاب في مصر

AflhgatSnM

اكتشاف نوع جديد من الديناصورات في اليابان -فيديو

مرض-الشيف-بوراك1

الشيف بوراك ينشر فيديو مؤثرا ويعلق "تذكروني"