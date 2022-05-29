السعودية : اعتدى بالضرب على ممرضة والسلطات تتحرك - فيديو

الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة إعتداء شاب سعودي على ممرضة داخل مستشفى بمحافظة المجاردة في المملكة العربية السعودية.
وظهر الشاب بالفيديو وهو يسحب الممرضة أرضاً بعد سقوطها، وسط صراخها وتوسلها لتوقفه عن الإعتداء، فيما حاول المتواجدون في المستشفى منعه، لكن من دون جدوى.
وقبضت شرطة منطقة عسير على الجاني، وجرى توقيفه، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وتمت إحالته إلى النيابة العامة، وفق ما نقلت وسائل اعلام سعودية.
ماهذا المنظر نحن لسنا في شيكاغو نحن في بلد يطبق القانون والانظمه والاعتداء على الممارس الصحي نظاما جريمه كيف قبل هذا على مواطنه هل تخيل لحظه واحده انها اخته اوزوجته اوابنته مافعله هذا بلطجيه لايقبلها عقل او انسان سوي #إعتداء_مواطن_على_ممرضه_سعوديه pic.twitter.com/HDW0vjQfSv— DR.Mohamad ALHdla (@drmohamadalhdla) May 27, 2022