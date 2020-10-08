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الخميس، 08-10-2020 11:44 ص

السعودية... الحكم على معلمة رفضت تدريس إحدى المواد

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الوكيل الاخباري – أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية في المملكة العربية السعودية، حكما بإلغاء قرار نقل معلمة من مدرستها إلى أخرى في المنطقة ذاتها.

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وبحسب صحيفة "عكاظ"، استند المدعي في قرار النقل على امتناع المعلمة عن تدريس إحدى المواد، ما ترتب عليه تعثر العملية التعليمية.


وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: "المستقر قضاء هو عدم محاسبة الموظف المقصر إلا وفق العقوبات المنصوص عليها في نظام تأديب الموظفين".


وأكدت المحكمة أن النقل لا يكون لغرض تأديبي مما يكون معه قرار المدعى عليها، معيبا بعيب الانحراف في استخدام السلطة، فالغاية طبقا للمحكمة لا تبرر الوسيلة، ما يستوجب إلغاء قرار النقل.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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