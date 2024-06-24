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الإثنين، 24-06-2024 12:44 م

السعودية .. الوليد بن طلال يفاجئ بائعة شاي بهدية ثمينة - فيديو

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الوكيل الإخباري- انتشر على مواقع التواصل في السعودية مقطع فيديو للأمير الوليد بن طلال وهو يلتقي عددًا من المواطنين السعوديين ويقدم هدية غير متوقعة لبائعة شاي في الرياض، أثناء ممارسته رياضة قيادة الدراجة الهوائية.

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وتداول رواد مواقع التواصل الفيديو على نطاق واسع، حيث ظهر الأمير السعودي وهو يتوقف أمام بائعة الشاي على طريق عام، وطلب منها كوب قهوة، ودار حوار بينهما وسألها عن اسم قبيلتها، فردت قائلة: "أنا عتيبية".


وأظهرت اللقطات أن الأمير الوليد بن طلال سأل البائعة عن اسمها ورقم هاتفها وإذا كانت تحتاج إلى أي شيء، وقرر أن يهديها سيارة.


كما ظهر الأمير وهو يلتقي عددًا من المواطنين السعوديين  الذين طلبوا التقاط الصور معه واستجاب الأمير لطلبهم.


وتفاعل النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، مشيدين بكرم الأمير الوليد بن طلال، داعين له بالخير، وقال أحدهم معلقًا: "ما شاء الله.. الله يجزاه خيرًا"، وأضاف آخر: "الأمير الوليد بن طلال يفعل الخير الشعبي.. وفقكم الله يا سمو الأمير وزادكم من الخير الكثير".

 

RT


 




 

 


 

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