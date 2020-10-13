السعودية.. بحث مكثف عن أميــر - شاهد

الوكيل الإخباري - كثفت الجهات الأمنية بمكة المكرمة في المملكة العربية السعودية ، البحث عن المفقود أمير المفرجي (16 عاما) بعد الإبلاغ باختفائه من منزله بالشرائع.

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وناشد ذوو المفقود المساعدة في البحث عنه بعدما فقد منذ يوم الأحد الماضي إثر خروجه من منزل ذويه.



وقال ذووه في تصريح لـ"سبق" السعودية ، إنهم أبلغوا شرطة الشرائع باختفاء ابنهم أمير المفرجي، مشيرين إلى أنه كان يرتدي "تي شيرت" أسود وسروال "جينز".

وناشدت أسرته من يعثر عليه إبلاغ أقرب مركز شرطة، أو التواصل مع عائلته.







تقرير حول اختفاء الطفل امير غموووض ! ووجود اشخاص مشبوه بهم



التفاصيل كاملة في التعليق الاول تقرير حول اختفاء الطفل امير غموووض ! ووجود اشخاص مشبوه بهم #مًفقود_ٍمكه_امًير_المٍفرجيً التفاصيل كاملة في التعليق الاول pic.twitter.com/MXqA85vGXG October 12, 2020

المصدر: روسيا اليوم

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