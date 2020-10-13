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الثلاثاء، 13-10-2020 07:38 ص

بعد الإبلاغ عن اختفائه

السعودية.. بحث مكثف عن أميــر - شاهد

السعودية
عناصر من الشرطة في السعودية - أرشيفية


الوكيل الإخباري - كثفت الجهات الأمنية بمكة المكرمة في المملكة العربية السعودية ، البحث عن المفقود أمير المفرجي (16 عاما) بعد الإبلاغ باختفائه من منزله بالشرائع.

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وناشد ذوو المفقود المساعدة في البحث عنه بعدما فقد منذ يوم الأحد الماضي إثر خروجه من منزل ذويه.


وقال ذووه في تصريح لـ"سبق" السعودية ، إنهم أبلغوا شرطة الشرائع باختفاء ابنهم أمير المفرجي، مشيرين إلى أنه كان يرتدي "تي شيرت" أسود وسروال "جينز".
وناشدت أسرته من يعثر عليه إبلاغ أقرب مركز شرطة، أو التواصل مع عائلته.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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