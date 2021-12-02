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الخميس، 02-12-2021 11:47 ص

السعودية ...تحرك رسمي بعد واقعة غريبة حدثت لشخص في المستشفى

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الوكيل الإخباري - تفاعلت وزارة الصحة السعودية عبر حساب رسمي لها على تويتر مع شكوى لمواطن سعودي بشأن واقعة غريبة حدثت بأحد المستشفيات "المرموقة" في البلاد وفق روايته.

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وعلق المواطن السعودي على تغريدة عادية لوزير الصحة السعودية، بشأن متابعة تطورات جائحة كورونا، وكتب الشخص في تعليقه أن مواطنًا سعودي ذهب لمستشفى "مرموق جدًّا" قبل نحو ثلاثة أيام بسبب أزمة صحية، ليكشف عليه الطبيب ثم يتصل بالشرطة ويبلغها بأنه شخص غير طبيعي وتأتي الشرطة وتعتقلته، "وفجأة المريض يصاب بجلطة برأسه والآن بالعناية المركزة" .

 

وفي تغريدة أخرى يقول: "توقعت من معاليكم التجاوب مع قضيتنا بخصوص الشخص الذي هو مصاب بجلطة برأسه. ذهب للمستشفى للعلاج وإذا بالطبيب يتهمه بأنه مختل عقليا ويحولونه للشرطة ويدخل السجن في السعودية .

 

المصدر - لبنان 24 

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