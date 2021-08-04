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الأربعاء، 04-08-2021 04:09 م

السعودية.. توقيف مصاب بكورونا وثق تجوله في مركز تجاري بمقطع مصور - فيديو

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الوكيل الإخباري - بعد نشر مقطع مصور له وهو يتجول في أحد المجمعات التجارية، ألقت السلطات السعودية القبض على شخص خالف إجراءات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

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وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل طارق النصار، إن المتابعة الأمنية أسفرت عن تحديد هوية المصاب والمصور الناشر، والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما لفرع النيابة العامة.

وأكد النصار أن العقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية ولكل من يتعمد نقل العدوى للآخرين، فرض غرامة مالية لا تزيد عن 500 ألف ريال (حوالى 133 ألف دولار أميركي) أو السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، أو الغرامة والسجن معا، وعند تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

 

وفي حال كانت المخالفة المذكورة صدرت عن أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة ومنع دخولها نهائيا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة بحقه.

يذكر أن  السلطات الصحية السعودية أعلنت السبت الماضي،  أن "دخول المطاعم والمقاهي والأسواق ومنافذ البيع سيكون للمحصنين فقط"، مشيرة إلى أنه "المتسوق يشترط أن يكون محصنا بجرعتين أو جرعة واحدة أو محصنا متعافيا".

 


 

المصدر - لبنان 24


 




 

 


 

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