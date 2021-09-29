السعودية.. دفع أكثر من 125 ألف دولار لامرأة بسبب سيارة

الوكيل الإخباري - أمرت محكمة سعودية بتعويض امرأة بمبلغ 470 ألف ريال (حوالي 126 ألف دولار) عن الأضرار التي تكبدتها بعد سحب سيارتها من الشركة وبيعها لشخص من دون نقل ملكية المركبة.

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وذكرت صحيفة "عكاظ" أن عدم نقل ملكية المركبة كبد مخالفات مرورية تزيد على 55 ألف ريال (14 ألف دولار أميركي)، فضلًا عن الاستيلاء على سيارتها لنحو 10 سنوات، مشيرة إلى أن إحدى شركات السيارات سحبت سيارة امرأة قبل 12 عامًا لعدم التزامها بسداد الأقساط، وقررت بيعها لشخص من دون أن تنتقل ملكية المركبة إليه، وظلت السيارة بحوزة الأخير طيلة هذه المدة وارتكب بها مخالفات مرورية بنحو 55 ألف ريال وتم تقييدها على هويتها على اعتبار أنها مالكة المركبة.

وتقدمت بدعوى أمام المحكمة العامة في جدة تطلب فيها مقاضاة الشركة ومقاضاة الشخص الذي امتلك المركبة كونه ظل "مغتصبًا" للمركبة من دون وجه حق ولم ينقل ملكيتها وظل رافضًا وممتنعًا عن التجاوب لتصحيح الوضع، ما تسبب في خسائر مادية ومعنوية للامرأة التي أوقفت خدماتها بسبب تراكم المخالفات عليها.



وقالت المدعية في دعواها إنها متضررة كونها فقدت ملكية مركبة فارهة قبل 12 عامًا كانت قيمتها تقدر بأكثر من نصف مليون ريال، وباتت السيارة بحوزة غيرها من دون إرادتها ما دفعها للجوء للقضاء للمرة الثانية للتعويض بعد أن صدر حكم سابق قبل عام مكتسب القطعية قضى باستعادة المركبة.



وأضافت في دعواها أن الشركة تسببت في ما وقع لها كونها مكنت الطرف الآخر من الاستيلاء على السيارة دون وجه حق.

المصدر - لبنان 24

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