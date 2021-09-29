الأربعاء 29-09-2021
الوكيل الاخباري

أمن الدولة: الحبس 10 أشهر لوضاح الحمود وبراءته من 4 تهم

براءة المتهم اللبناني من جميع تهم قضية التبغ

مشروع حكومي جديد لتخفيف العبء عن محطة تنقية عين غزال

الخصاونة يغادر الى بيروت

حجاوي لـ الوكيل: يسمح لمرضى تسمم الدم بأخذ لقاح كورونا

مصدر أمني لـ الوكيل : شبهة جنائية بحادثة غرق سد الملك طلال

انقطاع المياه عن منطقة في عمان والوزارة تتابع

الداخلية تعلن عن وثيقة ضبط الجلوة العشائرية

الصحة تعلن أسماء الطلبة المرشحين للقبول في كليات التمريض والقبالة

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا- أسماء

الأربعاء، 29-09-2021 10:20 ص

السعودية.. دفع أكثر من 125 ألف دولار لامرأة بسبب سيارة

611a74bf4c59b72dad666a10


الوكيل الإخباري - أمرت محكمة سعودية بتعويض امرأة بمبلغ 470 ألف ريال (حوالي 126 ألف دولار) عن الأضرار التي تكبدتها بعد سحب سيارتها من الشركة وبيعها لشخص من دون نقل ملكية المركبة.

اضافة اعلان

 

وذكرت صحيفة "عكاظ" أن عدم نقل ملكية المركبة كبد مخالفات مرورية تزيد على 55 ألف ريال (14 ألف دولار أميركي)، فضلًا عن الاستيلاء على سيارتها لنحو 10 سنوات، مشيرة إلى أن إحدى شركات السيارات سحبت سيارة امرأة قبل 12 عامًا لعدم التزامها بسداد الأقساط، وقررت بيعها لشخص من دون أن تنتقل ملكية المركبة إليه، وظلت السيارة بحوزة الأخير طيلة هذه المدة وارتكب بها مخالفات مرورية بنحو 55 ألف ريال وتم تقييدها على هويتها على اعتبار أنها مالكة المركبة.

 

وتقدمت بدعوى أمام المحكمة العامة في جدة تطلب فيها مقاضاة الشركة ومقاضاة الشخص الذي امتلك المركبة كونه ظل "مغتصبًا" للمركبة من دون وجه حق ولم ينقل ملكيتها وظل رافضًا وممتنعًا عن التجاوب لتصحيح الوضع، ما تسبب في خسائر مادية ومعنوية للامرأة التي أوقفت خدماتها بسبب تراكم المخالفات عليها.

وقالت المدعية في دعواها إنها متضررة كونها فقدت ملكية مركبة فارهة قبل 12 عامًا كانت قيمتها تقدر بأكثر من نصف مليون ريال، وباتت السيارة بحوزة غيرها من دون إرادتها ما دفعها للجوء للقضاء للمرة الثانية للتعويض بعد أن صدر حكم سابق قبل عام مكتسب القطعية قضى باستعادة المركبة.

وأضافت في دعواها أن الشركة تسببت في ما وقع لها كونها مكنت الطرف الآخر من الاستيلاء على السيارة دون وجه حق.

 

المصدر - لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6152dd734236041ae16fb0cc

الإمارات.. موظف يتحصل على 240 ألف دولار من داخل السجن

11074

طائر نورس ينقذ سائقاً مسرعاً من مخالفة رادار في فرنسا

Elephants_6

قطيع فيلة يهاجم مجموعة سياحية في حديقة كروجر الأفريقية - فيديو

space-generic-2

من الفضاء.. صورة تحبس الأنفاس للشفق القطبي

i_534588

سنغافورة.. سجن خادمة أعدت الشاي بماء جلبته من المرحاض

Regan.Mh1

الافراج عن جون هينكلي الذي أطلق النار على رئيس أميركي سابق