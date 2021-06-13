السعودية .. زوج يطالب بتعويض من زوجته بعدما أحرقت يده بالشاي

الوكيل الإخباري - تسبب نقاش حاد بين زوجين في سكب الزوجة كوب شاي ساخن على يدي زوجها، مما أدى إلى إصابته بحروق؛ ليطالب الزوج في دعوى قضائية بتعويض من زوجته ومعاقبتها جراء فعلتها.

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وأوضحت الزوجة أنها قامت بذلك دفاعا عن نفسها؛ حيث كانت تحاول صد الزوج الذي انهال عليها بدفعها بقوة، ولم يكن منها إلا أن وجدت أمامها كوب الشاي، وقامت بسكبه على يده كعقاب لما فعل بها.



بينما أشارت المصادر إلى أن الزوجة قامت بذلك دفاعا عن نفسها، على حسب ادعائها، حيث كانت تحاول صد الزوج الذي انهال عليها بدفعها بقوة، ولم يكن منها إلا أن وجدت أمامها كوب الشاي، وقامت بسكبه على يده كعقاب لما فعل بها.



ونقلت صحيفة الوطن السعودية عن المستشار القانوني عبد الرحمن الأحمدي، أن القضايا الزوجية عادة ما تنتهي بصلح، وأغلبها يكون قد قام على أخطاء من الطرفين، وهذه القضية إذا لم يتضرر الزوج بضرر واضح، ويكون لديه تقرير طبي يثبت نسبة الجروح، فلا يحق له رفع قضية تعويض على الزوجة، ولكن يحق له أن يطالب بأخذ تعهد عليها بعدم تكرار هذه الواقعة.



وأضاف: "كذلك الزوجة يحق لها أن تطالب بأخذ تعهد على الزوج، بعدم تكرار فعلته ويسجل ذلك في محضر الصلح، ويكون هذا المحضر كمستند تنفيذي بعد المصادقة عليه".

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