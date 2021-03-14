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الأحد، 14-03-2021 01:44 م

السعودية.. ضبط حداد يعمل طبيب أسنان في الرياض

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الوكيل الاخباري - ضبطت السلطات السعودية حدادا، يعمل كطبيب أسنان في العاصمة الرياض.

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وقالت صحة الرياض إنها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، إن عددا من العمالة الوافدة قاموا بتحويل مكان سكني إلى عيادة للأسنان، حسب صحيفة اليوم السعودية.


وتابعت صحة الرياض أنه تم ضبط عامل وافد يعمل كطبيب أسنان.


وتم إيقاف العمالة الوافدة عن العمل، وتسليمهم للشرطة، التي أحالتهم للنيابة العامة.


وحسب نظام مزاولة المهنة في السعودية، فقد تصل عقوبة المتهم إلى الحبس 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال سعودي.


وقالت صحة الرياض إنها لن تتهاون تجاه أي مخالفات في المنشآت الصحية.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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