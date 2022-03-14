السعودية.. طفل ينكز زميله فيبتر له إصبعه

الوكيل الإخباري - تعرض طفل سعودي في إحدى مدارس جازان إلى حادث مؤسف نتج عنه بتر خنصر اليد اليسرى بعد أن سقطت عليه قطعة حادة، حيث قام طالب آخر بدفعه في ملعب المدرسة، بحسب ما ذكر والد الطفل، وأنه تم إيقاف الطالب الطرف الآخر في الحادثة.



وأكد والد طالب "مزهرة جازان"، الذي بُتر جزء كبير وشبه كامل من خنصر اليد اليسرى إثر سقوط جسم حاد عليه أثناء وجوده في المدرسة وذلك بعد دفعه من قِبل أحد الطلاب، أنه أوكل محاميًا للبدء في رفع دعوى قضائية لنيل حقه الشرعي في الحادثة، موضحًا أنه تقدَّم بطلب، وفي انتظار تحديد موعد أولى الجلسات.

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وبحسب والد الطفل فأن ابنه محمد أُصيب أثناء وجوده في ملعب المدرسة، وتم نقله إلى المستوصف عن طريق حارس المدرسة، ثم إبلاغها بالحادثة قبل نقله إلى مستشفى الملك فهد المركزي للعلاج نظرًا للإصابة البالغة التي تعرض لها ابنه في منطقة اليد اليسرى نتيجة لإهمال من المدرسة.

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