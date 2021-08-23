الإثنين 23-08-2021
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الإثنين، 23-08-2021 11:41 ص

السعودية..طلبت منه انتظار نتائج التحاليل فصفعها على وجهها

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الوكيل الإخباري - اعتدى مواطن سعودي على طبيبة سعودية في مستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة بالضرب على وجهها، كما اعتدى أيضا على طبيب آخر حاول تهدئته، قبل أن تتم السيطرة عليه وتوقيفه.

وأوضح المتحدث باسم تجمع مكة المكرمة الصحي حاتم المسعودي، أنه إشارة إلى حادث الاعتداء بمستشفى النور التخصصي، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، بتاريخ 13/1/1443هـ على ممارسين صحيين (طبيبة وطبيب)، بينما كانا يؤديان مهام عملهما في خدمة المرضى، فإن الحادثة وقعت في قسم الطوارئ. وفقا لصحيفة عكاظ.

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وقال "المعتدي طلب من الطبيبة النظر في ملفه، وعند الاطلاع عليه، أبلغته أنهم بانتظار ظهور نتائج التحاليل، إلا أنه قام بالاعتداء عليها، بصفعها على وجهها، وعند حضور طبيب آخر لتهدئة المعتدي، قام بالاعتداء عليه أيضا؛ ما استدعى تدخل أمن المستشفى، ومباشرة الجهات الأمنية الحادث، وإحالة المعتدي إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه".


وأكد حرص تجمع مكة المكرمة الصحي على سلامة المرضى ومنسوبيه وكوادره الصحية كافة، وأنه لا يقبل بأي حال من الأحوال المساس بهم أو الاعتداء عليهم لفظيا وجسديا، ولن يألو التجمع الصحي جهدا في سبيل حماية منسوبيه وكوادره واتخاذ الإجراءات النظامية، بما يكفل الحفاظ على حقوقهم ورد الاعتبار لهم في حالة تعرضهم لأي أذى.

 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

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