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الخميس، 28-01-2021 02:18 م

السعودية.. ظاهرة فلكية تحدث لأول مرة هذا العام فوق الكعبة المشرفة

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الوكيل الاخباري - تشهد مكة المكرمة، مساء اليوم الخميس، ظاهرة فلكية تحدث للمرة الأولى فوق الكعبة المشرفة.

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وأعلن رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن سماء مكة المكرمة ستشهد اليوم، تعامد القمر على الكعبة المشرفة، بالتزامن مع وقوعه في طور البدر وهو التعامد الأول هذا العام 2021.

 

وقال أبو زاهرة، في تصريحات لصحيفة "سبق" السعودية، إن "القمر سيُشرق مع غروب الشمس من الأفق الشمالي (الشمال الشرقي)، ويغرب في الأفق الشمالي (الشمال الغربي)؛ مما يعني أنه سيحاكي المسار العالي لشمس الصيف بعد ستة أشهر عبر سماء الليل، أما شمال الدائرة القطبية الشمالية، فيبقى القمر 24 ساعة فوق الأفق، مثل شمس منتصف الليل في الصيف".


وأضاف "أما في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، فيتبع القمر البدر المسار المنخفض لشمس الشتاء؛ حيث يكون القمر منخفضًا في السماء، تمامًا مثل شمس الظهيرة الشتوية، أما جنوب الدائرة القطبية الجنوبية فيبقى القمر تحت الأفق لمدة 24 ساعة".


وتابع "سيصل القمر لحظة البدر المكتمل بزاوية 180 درجة من الشمس عند الساعة 10:16 مساءً بتوقيت السعودية (07:16 مساءً بتوقيت غرينتش)، ويكون بذلك أكمل نصف مداره حول الأرض خلال هذا الشهر".


وأشار إلى أنه "يتبع ذلك وصول القمر لحظة التعامد عند الساعة 12:43:34 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية (09:43:34 مساء بتوقيت غرينتش)، وسيكون على ارتفاع (89.57.46 درجة) وقرصه مضاء بالكامل بنسبة (99.9%)، وعلى مسافة 381.125 كيلومترًا، وبعد التعامد سيظل القمر مشاهدًا في السماء لبقية الليل، إلى أن يغرب مع شروق شمس الجمعة".

 

وأوضح أبو زاهرة أن "ظاهرة التعامد من الطرق العلمية لتأكيد دقة الحسابات لحركة الأجسام السماوية، ومنها القمر التي تجعل تحديد موقعه في غاية الدقة، إضافة إلى أنه يمكن الاستعانة بهذه الظاهرة الفلكية في معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة من عدة مناطق حول العالم كما فعل القدماء".


ولفت إلى أن "القاطنين في المواقع الجغرافية البعيدة عن المسجد الحرام والتي يشاهد فيها القمر فوق الأفق لحظة التعامد؛ فإن اتجاه القمر يشير إلى مكة بشكل يضاهي دقة تطبيقات الهواتف الذكية".

 

سبوتنيك

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