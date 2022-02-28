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الإثنين، 28-02-2022 02:59 م

السعودية.. عريس يخلع عروسه ويستعيد المهر بعد أن حظرته على 'واتساب'

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الوكيل الاخباري - قضت محكمة الأحوال المدنية في مدينة جدة السعودية بمخالعة عريسين بعد ثلاثة شهور من عقد قرانهما، وأمرت بإعادة المهر والشبكة للعريس الذي طلب الخلع بعد أن حظرته العروس على "واتساب".

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وتلقت محكمة الأحوال بجدة دعوى من عريس تفيد بأنه عقد قرانه على فتاة جامعية وقدم لها مهرا قدره 50 ألف ريال سعودي وشبكة من الذهب وجرى الاتفاق على أن يكون الزفاف في وقت لاحق وقريب، لكن الخلاف بين العريس وزوجته حال دون ذلك.


وقال العريس في دعواه التي تقدم بها: "كثرت المشاكل بيننا وقامت العروس بعمل حظر لرقم جوالي وكذلك حظرت واتسابي، ولم أستطع التواصل معها، ثم تواصلت مع والدها دون جدوى، وعليه أطلب إلزامها بالانقياد لبيت الزوجية أو أن تعيد لي مهري وشبكة الخطوبة".


وبعد جلسة مواجهة، وافق العريس على مخالعة عروسه مقابل أن تعيد له كامل المهر وطقم الذهب المسلّم، وطلبت المحكمة من طرفي النزاع الحضور للمحكمة وامتثل كل الأطراف لذلك، وسلّمت العروس ذهب الشبكة المسلّم لها، وجرى تحويل مبلغ المهر للعريس عن طريق حوالة بنكية.


وبعد إقرار الشاب أمام المحكمة بأنه استلم الذهب والمهر، جرت مخالعة العروسين وإفهام العروس أن عليها العدة الشرعية، وجرى إفهام الزوج بأن زوجته باتت لا تحل له إلا بعقد جديد مستوفي الأركان والشروط.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

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