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الإثنين، 07-02-2022 08:11 ص

السعودية.. فاجعة ريان تعيد إلى الأذهان قصصاً مؤلمة بنهايات مأساوية

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الوكيل الإخباري - قصصٌ مؤلمة بنهايات مأساوية رسخت في ذاكرة الناس، تداعت إلى الذاكرة؛ وهي تشاهد وتراقب المصير الحزين للطفل المغربي ريان، الذي هزّت قصته العالم وأوجعته من أقصاه إلى أقصاه، وفيما فشلت جهود إنقاذه بصدمة خروجه جثة هامدة بعد 5 أيام مؤسفة، غاص خلالها في لجة بئر سحيقة، ضعضعه ظلامها وحتفت به وحشتها، قبل أن تصل مساحي الحفارين والمنقذين إلى موقعه الذي مات فيه.

لمى الروقي
ومن القصص التي يتذكرها السعوديون مأساة لمى الروقي التي توفيت بالطريقة ذاتها عام 2014، وبقيت جثتها حبيسة البئر في أحد أودية مدينة تبوك، بعدما قضت نحبها في بئر ارتوازية عميقة سقطت فيها أثناء لعبها مع أختها، وفقا لصحيفة عكاظ.

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فتاة بئر أم الدوم
ومن القصص الشهيرة أيضا ويتذكرها السعودية  القصة الحزينة للفتاة التي سقطت في بئر أم الدوم، وشاءت الأقدار أن تقودها خطاها للوقوف على غطاء بئر متهالك كان والد زوجها قد حفره منذ 40 عاماً لاستخراج المياه لتسقط بعد ذلك عبر الفوهة إلى قاع البئر، وانتشلت جثتها بعد 12 يوماً.

 

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