السعودية... فيديو متداول لسائق مركبة يسير عكس الاتجاه ويصطدم بالسيارات

الوكيل الإخباري - تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر شخصا يقود سيارة عكس اتجاه السير ويصطدم بعدد من السيارات في السعودية.

اضافة اعلان



ونشر حساب على موقع "توتير" يحمل اسم "هانتر"، مقطع الفيديو، وعلق عليه بقوله إن "قائد مركبة متهور" سار عكس اتجاه السير في شارع أبو بكر بالرياض واصطدم بعدد من السيارات.



وأشار إلى أن عددا من المارة وسائقي المركبات التفوا حول سائق السيارة بعد توقيفه.



من جانبها، علقت إدارة المرور السعودية على الواقعة بنشر صور للمركبة المخالفة في تغريدة على صفحتها الرسمية في "تويتر".



وقالت الإدارة إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول الذي يُظهر قائد مركبة يقوم بالقيادة عكس السير والاصطدام بعدة مركبات، فقد تم ضبطه وإحالته لجهة الاختصاص لتطبيق العقوبات المقررة في النظام.





وأظهر الفيديو المتداول قيام قائد سيارة يبدو أنه في حالة غير طبيعية وهو يسير عكس اتجاه السير ويصدم السيارات متعمداً.

وتجمع عدد من المارة وقائدي المركبات حول السائق المتهور بعد إيقافه وثق مقطع فيديو قيام قائاد مركبة متهور بعكس السير في شارع أبو بكر بالرياض ويصدم عدداً من السيارات.وأظهر الفيديو المتداول قيام قائد سيارة يبدو أنه في حالة غير طبيعية وهو يسير عكس اتجاه السير ويصدم السيارات متعمداً.وتجمع عدد من المارة وقائدي المركبات حول السائق المتهور بعد إيقافه pic.twitter.com/tzK5VX6aeO October 10, 2021

سبوتنيك عربي