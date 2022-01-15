السعودية.. فيديو يحبس الأنفاس لإنقاذ أشخاص علقوا بسيل جارف

الوكيل الإخباري - تداول متداولون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإحدى المركبات وهي غارقة في السيل، وذلك جراء الأمطار التي شهدتها المنطقة، والتي أظهرت قائد المركبة والركاب عالقين في السيل في انتظار تدخل الدفاع المدني لإنقاذهم في السعودية.

اضافة اعلان



من جهته قال الدفاع المدني بمكة المكرمة، تعليقا عن المقطع المتداول، "نوضح أنه تم إنقاذهم، 4 أشخاص في واد بقرية البستان في مركز الأبواء" مبيناً أنهم بصحة جيدة.



البيان