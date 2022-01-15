السعودية.. فيديو يحبس الأنفاس لإنقاذ أشخاص علقوا بسيل جارف

الوكيل الإخباري - تداول متداولون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإحدى المركبات وهي غارقة في السيل، وذلك جراء الأمطار التي شهدتها المنطقة، والتي أظهرت قائد المركبة والركاب عالقين في السيل في انتظار تدخل الدفاع المدني لإنقاذهم في السعودية.
من جهته قال الدفاع المدني بمكة المكرمة، تعليقا عن المقطع المتداول، "نوضح أنه تم إنقاذهم، 4 أشخاص في واد بقرية البستان في مركز الأبواء" مبيناً أنهم بصحة جيدة.
#السعودية: #فيديو يحبس الأنفاس لإنقاذ أشخاص علقوا بسيل جارفhttps://t.co/zwmQyDAK9o#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Ylc9pwD8ct— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 15, 2022
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة