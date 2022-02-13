السعودية.. ناقة تحتضن صاحبها بعد فراق - فيديو

الوكيل الإخباري - تقول العرب في امثالها إن الحر يحفظ وداد لحظة،إن كانت تلك الصفة مرغوبة في البشر، فقد تجلت فعل ناقة رأت صاحبها الذي باعها منذ فترة.

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وتداول مستخدمو التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ردة فعل ناقة عندما رأت صاحبها الذي باعها منذ فترة في إحدى المناطق السعودية.



وأظهر مقطع الفيديو، الناقة تحتضن صاحبها بطريقة لافتة، حيث حاول شخص تخليصها من صاحبها لكنها لم يستطع وبين الفيديو، الناقة



متمسكة بصاحبها، حيث حظي المقطع بتفاعل وانتشار واسع بمنصات التواصل الاجتماعي.