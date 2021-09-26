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الأحد، 26-09-2021 10:08 ص

السلحفاة يوليوس قيصر تعود لموطنها بأستراليا على متن طائرة خاصة - صور

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الوكيل الإخباري - أعيدت سلحفاة بحرية تنتمي لنوع مهدد بالانقراض إلى موطنها في جزر الكناري بعد أن لفظها البحر في إيرلندا مصابة بانخفاض في درجة الحرارة، وقد حصلت "يوليوس قيصر" أو "جيه سي" على بطاقة عودة على متن طائرة خاصة بها.

ولفت موقع "غود نيوز نتوورك" إلى أن السلحفاة البحرية الضخمة والبالغ عمرها ثلاثة أعوام عثر عليها على شاطئ مقاطعة دونيغال في إيرلندا لكنها استقلت الطائرة متوجهة لمياه أكثر دفئاً.

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وأعلن بيتر لامسدين، الطيار في شركة "إير لينغس" قائلاً: " يسعدنا أن نرحب على متن الطائرة براكب مميز جداً وبأن نضمن نقل السلحفاة (جيه سي) بأمان إلى جزيرة كناريا الكبرى".


 يذكر أنه لابد من الإبقاء على حرارة السلحفاة فوق 19 درجة مئوية للحفاظ على سلامتها كما لابد من مراقبتها بانتظام وسكب المياه على القوقعة لتبقى رطبة. وقد تم تخصيص عربة لها بين المقاعد.


ويشير صندوق العالم للحياة البرية إلى أن تلك السلاحف "تشكل الممثل الحي لمجموعة من الزواحف التي تواجدت على الأرض وعبرت البحار خلال الـ 100 مليون سنة الماضية".

 



 

المصدر - البيان 

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