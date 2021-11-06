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السبت، 06-11-2021 09:54 ص

السلطات السعودية تتلقى بلاغا بوجود 'كائن فطري' طليق في الرياض - صورة

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الوكيل الاخباري - تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) في السعودية، بلاغا عن وجود كائن فطري طليق في أحد أحياء العاصمة الرياض.

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وقالت القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية، في بيان اليوم السبت، إنها باشرت بلاغا، ورد للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، عن وجود كائن فطري (ظبي فلودير)، طليق في أحد أحياء مدينة الرياض.

 



وأضافت أنه على الفور تم التعامل مع البلاغ، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بحكم الاختصاص.

 

ووفقا للبيان، فإن الأنظمة البيئية تمنع الاقتراب من الكائنات الفطرية بصيدها أو محاولة ذلك أو مطاردتها في المناطق البرية أو داخل الأحياء السكنية.


كما ناشد البيان المواطنين بالمبادرة حال مشاهدة هذه الكائنات بالإبلاغ عنها على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 في جميع مناطق المملكة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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