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السبت، 30-10-2021 12:55 م

السلطات السعودية تحقق بصحة مقطع فيديو يوثق صراخ وأنين فتاة - فيديو

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الوكيل الاخباري - باشرت السلطات السعودية المختصة إجراءات التحري بصحة مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق صراخ وأنين فتاة ضمن حوادث العنف الأسري.

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ووردت عدة شكاوى لمركز بلاغات العنف الأسري، مطالبين التحري لتوفير الحماية لها، وتوقيف المعتدي، فيما لو تأكدت حقيقة الاعتداء.


وقال القائمون على مركز بلاغات العنف الأسري الحكومي، عبر موقع "تويتر"، إنه "جار التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

 



يذكر أن مقاطع الفيديو المتعلقة بهذا الحدث يتم تناقلها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتسنَّ التأكد من صحة هذه المشاهد.


يذكر أن النيابة العامة في السعودية حذرت، في وقت سابق، من أشكال العنف ضد المرأة أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو التهديد بها، متوعدة مرتكبيها بعقوبات قاسية.


 

 

المصدر : سبوتنك

 

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