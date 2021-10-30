السلطات السعودية تحقق بصحة مقطع فيديو يوثق صراخ وأنين فتاة - فيديو

الوكيل الاخباري - باشرت السلطات السعودية المختصة إجراءات التحري بصحة مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق صراخ وأنين فتاة ضمن حوادث العنف الأسري.
ووردت عدة شكاوى لمركز بلاغات العنف الأسري، مطالبين التحري لتوفير الحماية لها، وتوقيف المعتدي، فيما لو تأكدت حقيقة الاعتداء.
وقال القائمون على مركز بلاغات العنف الأسري الحكومي، عبر موقع "تويتر"، إنه "جار التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".
حالة عنف منزلي@HRSD_1919 pic.twitter.com/FDjvqnEHXy— 𝓗𝓾𝓷𝓽𝓮𝓻🇸🇦🇺🇲 (@eusticehunter) October 28, 2021
يذكر أن النيابة العامة في السعودية حذرت، في وقت سابق، من أشكال العنف ضد المرأة أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو التهديد بها، متوعدة مرتكبيها بعقوبات قاسية.
المصدر : سبوتنك
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