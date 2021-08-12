السلطات تحقق بحادثة أسماك نافقة تطفو بنهر روماني - فيديو

الوكيل الإخباري - تفاجأ سكان بلدة أنينواسا في رومانيا بعشرات الأسماك النافقة طافية في نهر جيو مع تشكل رغوة غريبة على المياه.



الحادث دفع بسلطات مقاطعتين إلى إجراء تحقيق حول جودة المياه وما إذا كان سبب نفوق الأسماك هو التلوث.

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واعتبر السكان المحليون ما حصل كارثة وطالبوا السلطات بتحديد وكشف السبب الحقيقي وراءها.



يقود التحقيق موظفون من السلطات البيئية وإدارة المياه وإدارة سلامة الغذاء والطب البيطري، بحسب يورونيوز.



ومع تقدم التحقيقات وجد الخبراء أن عينات المياه التي أخذت من البلدة المذكورة، إضافة إلى بلدة كوريستي، أظهرت قيماً طبيعية، ما دفع بهم إلى قياس مستوى الأكسجين في مياه النهر، فالجو الحار جداً قد يكون سبباً بانخفاض مستوى الأكسجين.



وقال مدير الحرس البيئي أنه طُلب من خبراء بيطريين فحص جيف الأسماك أيضا، حيث سترسل عينة من الأسماك النافقة إلى بوخارست لتحديد ما إذا كان التسمم سبب الحادثة.

المصدر - البيان