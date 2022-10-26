السلطعون الأحمر يغزو جزيرة الكريسماس في أستراليا-فيديو

الوكيل الإخباري - بدأ الموسم السنوي لهجرة السلطعون الأحمر الذي يغزو جزيرة الكريسماس شمال شرقي أستراليا، في حدث جاذب للسياح.

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ويحدث هذا المشهد الخلاب في تشرين الأول أو تشرين الثاني سنويا، وفي بعض الأحيان قد يتأخر إلى كانون الأول أو كانون الثاني.

Millions of red crabs on Australia’s Christmas Island are making their way to the ocean to breed. The timing of the annual migration is determined by the phase of the moon, according to Parks Australia. pic.twitter.com/rZqy0oqZz4 October 25, 2022

ويحدد الباحثون التوقيت الدقيق لهجرة السلطعون الأحمر وفقا لحركة القمر ودرجة اكتماله وإضاءته.





سكاي نيوز