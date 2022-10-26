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الأربعاء، 26-10-2022 03:24 م

السلطعون الأحمر يغزو جزيرة الكريسماس في أستراليا-فيديو

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الوكيل الإخباري - بدأ الموسم السنوي لهجرة السلطعون الأحمر الذي يغزو جزيرة الكريسماس شمال شرقي أستراليا، في حدث جاذب للسياح.

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ويحدث هذا المشهد الخلاب في تشرين الأول أو تشرين الثاني سنويا، وفي بعض الأحيان قد يتأخر إلى كانون الأول أو كانون الثاني.

 

 

ويحدد الباحثون التوقيت الدقيق لهجرة السلطعون الأحمر وفقا لحركة القمر ودرجة اكتماله وإضاءته.

 

سكاي نيوز

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